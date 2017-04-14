一蘭拉麵珍妮曲奇餅乾 微風信義3日快閃
百貨快閃愈玩愈快，微風信義21日至23日同步引進日本排隊拉麵「一蘭拉麵」與香港排隊甜點「珍妮曲奇聰明小熊餅乾」，只限3天超閃電，堪稱近期最火速的快閃店。
這回快閃活動期間，每日在微風信義B1皆有限量試飲一蘭拉麵湯頭，消費滿額可參加日式搖獎機抽獎，有機會獲限量一蘭原創禮品，或特獎袋裝一蘭拉麵一箱，現場打卡再加碼送德國Bären-Treff小熊軟糖。
一蘭拉麵的使命是「把正宗的豚骨湯拉麵帶至全世界」，曾在朝日電視舉辦的「我最喜愛麵類連鎖店2016」選舉奪冠，以唯一一款拉麵成為日本人心中第一名。這次在微風信義快閃店販售的「一蘭拉麵禮盒」，分為直麵和泡麵，可讓老饕在家嘗到濃郁大骨風味，還可依喜好調整湯頭濃郁程度。
由華裔 Jenny開創的「Jenny Bakery」，也就是中文名稱「香港珍妮曲奇聰明小熊餅乾」，每逢星期三Jenny會親自送貨形成傳統，聰明小熊餅乾雖是零宣傳，卻靠著奶油曲奇餅乾獨特香氣，口耳相傳建立口碑，至今仍常見排隊人龍，堪稱香港奇景。
(中時)
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