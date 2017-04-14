偷室友2匙黑糖 判賠2000元

真的好想喝黑糖，梁女於台北女子監獄服刑中，於2015年2月22日就寢時間，摸黑起身，竊取林姓室友置物櫃內的黑糖2匙，隨後馬上沖泡飲用。林女認為梁曾多次向她討黑糖，卻仍不滿足，憤而提告。新北地院依竊盜罪，判處梁女2000元罰金。

梁女曾多次向林姓室友索取黑糖，林女表明，黑糖是因其血壓低，主管幫她準備的，希望梁女不要再跟她要了。沒想到，梁女趁著半夜大家熟睡之際，偷取黑糖2匙，被林女發現。梁辯稱是黃女要請她喝的。關於此案，新北地院依竊盜罪，判處梁2000元罰金。

(中時)