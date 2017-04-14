國民黨白派大老蕭漢俊 籲農民挺劉世芳
高市農會理事長、國民黨白派大老蕭漢俊年初表態挺立委劉世芳，被指介入綠營市長初選，14日劉世芳受邀出席農民節表揚活動，蕭漢俊更公開挺劉，呼籲農民「唯一支持劉世芳」，他更直言：「既然（初選）全民調，我為何不能介入？」
因日前農會選舉，高雄市農會農民節活動延後至今天舉辦，表揚231位優秀農民，市長陳菊、議長康裕成、立委劉世芳均受邀出席頒獎，蕭漢俊繼2月春酒宴表態挺劉之後，今天更在台上花將近5分鐘，細數劉世芳任副市長期間對農業界的貢獻。
他說，劉世芳當副市長時督導農業，指示農業局與農會強力合作，連在甲仙這種只有幾千人的小地方，也願意斥資1000多萬蓋梅子加工廠，服務那瑪夏、桃源等原民鄉梅農，農民點滴在心頭，起碼八成支持劉世芳。
蕭漢俊表示，外傳他和菊系條件交換才挺劉，完全子虛烏有；他強調，綠營全民調，任何人皆可介入，「未來國民黨初選若也全民調，歡迎民進黨介入」，如此才能挑選最適合的人，到大選時若國民黨推出好人選，大家再各顯神通，做君子之爭。
蕭漢俊明確力挺，反倒是劉世芳似乎還有些顧忌同黨競爭者觀感，受訪時僅低調重申，所有人的支持她都很感謝，「一步一腳印、爭取各行各業及不同政黨的支持，仍然是我的初衷」。
(中時)
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