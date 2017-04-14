基隆輕軌 吳秉叡爭取樟樹灣設站
台鐵多年前要在汐止樟樹灣蓋火車站，卻因技術問題廢止；日前中央前瞻建設提出基隆輕軌計畫，立委吳秉叡「加碼」提出在樟樹灣設輕軌車站，14日上午吳與議員沈發惠、近百名里長、民眾到樟樹灣車站預定地高舉布條，呼喊「還我樟樹灣車站！」，表達當地民眾亟需車站心聲。
市議員沈發惠指出，汐止樟樹灣、社后為汐止人口稠密區，涵蓋15個里共7萬多居民，現有汐科站距離較遠、站體坡度較長不合乎對居民來說使用不便；在樟樹灣設輕軌站有利於解決廣大上班族通勤問題，且輕軌車廂長度、站體長度較短，技術問題較易克服。
立委吳秉叡表示，目前基隆輕軌進入可行性研究階段，若成案最快將可在2021年通車，也呼籲新北市政府傾聽民眾需求，向鐵改局提出樟樹灣增設輕軌車站計畫。
(中時)
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