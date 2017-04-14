2律師疑助濫訴逾40件 宣明智媳婦檢舉
聯電榮譽副董宣明智媳婦王敏，不滿宣家找來鄧姓、鄭姓2名律師，對她及其家人濫訴，官司超過40件，今早在民間司改會陪同下，赴台北律師公會、司法院、法務部檢舉鄧、鄭2名律師，請求對2人予以懲戒。
王敏指出，她和丈夫宣昶有2005年結婚育有2子，2013年8月遭宣家暴後返回娘家，宣昶有訴請離婚後，宣家包括宣昶有、宣明智夫妻、小姑、司機及友人，甚至是協助宣提起離婚訴訟的鄧姓律師的太太，在3年間，陸續對她及家人提起5波訴訟，共衍生逾40件官司。
王敏指出，鄧姓律師妻子竟以「正義鄉民」身分向地檢署告發她的母親疑似在獲得模範母親獎時偽造文書，導致挨告的她和家人須要出庭，造成生活上嚴重干擾及精神騷擾及折磨。
王敏說，針對2名律師濫訴，今天除向台北律師公會、法務部及司法院遞狀檢舉外，同步也會向新竹地檢署、地院及新竹律師公會檢舉，另外也將向民間司改委員會申訴。
民間司改委員會執行祕書蕭逸民指出，針對濫訴問題，司改會將在今天下午在立法院召開防制濫訴的公聽會。
(中時)
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