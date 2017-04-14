櫃姐與男客LINE傳情挨告通姦 檢不起訴

林姓已婚櫃姐愛上小她8歲的黃姓男客，黃在LINE問她：「我們去開一天的房間？」林夫發現2人的暧昧對話，怒控2人妨害家庭；台北地檢署認為僅依據對話紀錄，無法證明2人通姦，將2人不起訴。

據指出，去年6月，林夫檢查妻子的手機，發現她竟與黃男對話紀錄中，黃男提及「我們去開一天的房間」、「那我更愛你」、「我覺得我越愛妳越想跟你做」、「不然跟砲友有什麼兩樣」等曖昧字眼，氣得林夫報警提告。

檢方調查時，林、黃均承認互有好感，但否認發生性關係；林女供稱，她雖對黃男有好感，但她自知婚姻關係仍存在，沒與黃男發生性行為；黃男供稱，他雖與林婦搞曖昧，但僅試探性問要不要去開房間，沒有真的發生過性關係。

檢方勘查兩人的對話紀錄，認為內容雖已超越正常男女情誼，且黃男對於床第之事有邀約、期待，但兩人並未談論曾於何時、何地，發生性器接合等構成妨害家庭的罪行，認定罪證不足，將2人不起訴。

(中時)