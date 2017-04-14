黨主席參選邊緣化？ 潘維剛：為黨而非為己
國民黨主席參選人潘維剛今天上午以現代婦女基金會董事長身份，到訪花蓮參與花蓮地方法院家庭暴力事件服務處12周年成果發表會，關心偏鄉婦女權益、家暴議題，當被問到參選來否遭邊緣化？潘回應，自己參選是為黨找人才，並非為自己謀未來。
潘維剛受訪表示，執政黨上任後抹煞過去國民黨對台灣建設、護衛的付出，造成社會分裂及恐慌，他參與、創造改變，推動維新運動讓人才、青年、信心回來，團結起來讓綠色恐怖倒下。
她指出，國民黨短期目標應放在2018九合一選舉，承諾當選後若未能在六都中拿下三都，就會辭職下台，再次強調參選是為了壯大黨內，而不是為自己謀未來，也呼籲其他參選人共同承諾。
(中時)
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