自然人憑證申辦大方送 擲杯筊好禮4選1
報稅季節將臨！高雄市鹽埕區戶政事務所即日起推出「自然人憑證申辦大方送 擲杯筊好禮4選1」活動，凡年滿18歲國民攜帶身分證、準備一組電子郵件信箱及工本費250元，親自前往該所申辦自然人憑證，除了贈送精美小禮品外，並可參加擲杯筊送好禮活動，獎品有熊本熊保鮮盒、飛狼背包、手工香皂及史奴比湯杯等，數量有限，送完為止。
一般民眾申辦自然人憑證大都使用網路報稅，以避開擁擠報稅人潮，但自然人憑證除了網路報稅外，還能直接在網路上申請電子地籍謄本、戶籍謄本、掛失國民身分證、查詢勞農保資料、入出境紀錄、健保資料、汽機車車籍查詢、國家考試網路報名、中華電信電子帳單查詢等多項應用及服務，財政部並且規畫自今年8月31日，前8大公股行庫也將配合推出自然人憑證辦理開戶業務，可說是功能眾多。
鹽埕區戶政事務所表示，為鼓勵民眾申辦，今年度該所特地規畫擲杯筊送好禮活動，申辦者除贈送精美小禮品外，只要連續擲出3次「聖杯」即可享好禮4選1，另外凡機關、公司、行號等團體，5人以上申辦還享到府服務，達4人更加碼送史奴比湯杯，8人送2個，依此類推，歡迎大家踴躍前往申辦。
(中時)
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