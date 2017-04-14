小火車初體驗 蔡英文：站比坐舒服

蔡英文總統首次搭糖鐵小火車。（許素惠攝）

總統蔡英文以「站著比坐著舒服」形容初次搭小火車的感覺。（許素惠攝）

總統蔡英文到雲林視察前瞻計畫，雲林縣長李進勇（白髮）籲請中央能看見雲林，力爭經費。（許素惠攝）

總統蔡英文上午初體驗，搭乘全國僅有的虎尾糖廠五分仔車，搭車點特別選在糖鐵和高鐵交接處，從台北搭高鐵南下雲林，由感受飆速到慢速的天壤差別，見證這條百年運蔗鐵路的重大意義。她並強調搭小火車，站著比坐還舒服。

蔡總統由行政院政委張景森、雲林縣長李進勇、立委蘇治芬、劉建國等人陪同搭小火車，雖然只有短短不到10公里，卻已飽覽雲林田園風光，抵達虎尾糖廠下車，蔡總統顯得心情愉悅地微奧向大家揮手。

台糖公司砂糖事業部執行長左希軍簡報今年砂糖事業部盈餘達10億元，蔡總統聽了很驚喜「真的！」

李進勇率團隊向蔡總統爭取包括綠能、交通等建設，希望列入前瞻計畫，籲請中央能看到雲林人。

蔡總統指出，雲林在立委蘇治芬當縣長時，喊出農業首都的理念，如今勇伯縣長也一直朝此方向前進，相關建設不是沒納入前瞻計畫就沒有，還有年度預算，中央一定會支持雲林，支持勇伯。

「站著比坐著舒服！」蔡總統形容他首次搭小火車的感覺，表示軌道建設是此次前瞻計畫的重點，台灣未來要便利交通，並發展特色觀光。而雲林糖鐵最有特色，不但扮演重要的運輸角色，且承載著雲林大家共同的記憶。

他還問在場所有雲林人，「誰小時候沒有偷拔過小火車上的甘蔗？幾乎大家都有，可以大聲說，因為已過刑事追溯期」，未來政府會強化糖鐵運輸功能，讓糖鐵再現風華，讓最慢最有文化深度的交通工具永續，讓大家都來體驗高鐵快捷和糖鐵的慢活，這樣有助雲林觀光發展，會讓雲林更進步，所以雲林未來不只是農業首都、綠能重鎮，也是觀光亮點。

蔡總統並幽默地說，雲林真的不用太緊張，到處都看得到雲林人，「我旁邊就坐了一位雲林人（指張景森），而他就是此次前瞻計畫的重要推動者」），中央地方到處都有雲林人。

虎尾糖廠興建於1906年，已有100多年歷史，目前只有虎糖的小火車還在運蔗，十分珍貴。

(中時)