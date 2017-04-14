7年前影射陳菊泡湯遭起訴 邱毅一審無罪
7年前高雄市長選舉時，前立委邱毅涉嫌在政論節目上影射陳菊在凡那比風災時到田寮泡湯，前年高雄地檢署依違反選罷法起訴邱毅，不過高雄地院14日宣判認定，邱毅已做到查證義務，並無實質惡意，判決無罪，還可上訴。
一審法官認為，2010年凡那比颱風襲台，邱毅時任高雄巿選出的立委，陳菊身為巿長，且為災害應變中心指揮官，當天在何處做何事，受社會大眾及輿論高度關切，而邱毅對此提出質疑及評論，自屬公共議題，言論可受公評。
法官並認為，邱毅在發表言論時，有關陳菊在颱風期間的行蹤，已經高雄巿議會數度公開質詢，並經媒體大幅報導，邱毅則透過巿議會公報所記載，巿政府的答覆，甚或刊登廣告懸賞陳菊在田寮的情資，確已善盡查證義務。
(中時)
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