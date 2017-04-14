失業男深夜欲輕生 高雄友報警救人

後湖派出所副所長陳庭宏盤查失業男子。（廖素慧翻攝）

警方帶失業男回派出所，友人從高雄趕到關心。（廖素慧翻攝）

失業男子與妻子吵架，深夜獨自在台林橋畔徘徊，警方巡邏勸他勿逗留，無線電傳來有高雄民眾通報協尋欲輕生的友人，特徵與這名男子相符，警方婉勸並帶回派出所安撫，等了1小時多，2名友人從高雄趕至，才相偕離去。

嘉義市後湖派出所副所長陳庭宏及警員鄧宗澤日前深夜11時多，巡邏至台林橋旁河堤邊發現1部紅色自小客車停在路旁，1名男子坐在河堤邊喝酒，警方盤查勸誡酒後勿開車，男子淡定說「心情不好，喝點酒解煩，醉了就睡車上」。

警方離開後，卻聽到無線電傳來通報協尋欲輕生的男子特徵，竟是剛才喝酒的男子，調頭回去尋人，原來該男子打電話給住高雄的友人吐露輕生念頭，原本當貨車司機的他失業1年多，賦閒在家，與妻子發生口角，心情十分沮喪低落。

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(中時)