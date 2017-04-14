洪秀柱強忍燒聲： 請呼朋引伴投票給我

洪秀柱雖無法多言，向大家致上最大感謝，仍與長輩握手、擁抱，現場呼聲一片，高喊「柱柱姊凍蒜！」。（郭芝函攝）

國民黨主席洪秀柱為爭取連任，今（14日）前進新竹市特色眷村，與長輩握手致意，由於近日出席眾多，嗓子較啞。她忍著不適，表示黨主席有特殊人才培訓，具國民黨黨權者才能角逐，在座各位長輩，若有認識其他具黨籍的朋友，懇請他們將選票投給洪秀柱。

國民黨新竹市議會黨團書記長林耕仁、市議員段孝芳等都到場力挺，13日段孝芳代為聲援，她表示，立功社區的長輩都很幸福、快樂，在里長郭天寶努力下，每周二、五更有老人關懷據點服務。隨後向在座長輩喊話，洪秀柱肩上背了很多重擔，520是國民黨關鍵時刻，大家沒有黨籍黨權也沒關係，盼大家告訴大家，站出來將選票給洪秀柱。

林耕仁也說，洪秀柱為了國民黨相當辛苦，但她辛苦不為了個人，而是犧牲自己成就國家，希望大家集結力量，1人拉個10票、20票，520當天全力支持洪秀柱。

洪秀柱雖無法多言，向大家致上最大感謝，仍與長輩握手、擁抱，現場呼聲一片，高喊「柱柱姊凍蒜！柱柱姊凍蒜！」，其中1位社區媽媽主動伸出雙手，擁抱洪秀柱，過程中眼眶還泛淚，並輕輕地在她耳邊說著「辛苦了」。

(中時)