北韓副外長：川普推特製造麻煩 高層將進行核試

北韓副外交部長李成烈今天接受採訪。(圖/美聯社)

北韓副外交部長韓成烈今天接受美聯社採訪表示，朝鮮半島根本是陷入了「惡性循環」，更說美國總統川普（Donald Trump）正在用他的推特「製造麻煩」，而面對外界紛紛揣測北韓將進行第六次的核試爆，他也表示，北韓高層將在他們覺得適合時進行核試。另外，他也說如果美國發動先發制人的攻擊，北韓不會坐以待斃，

北韓領導人金正恩。(圖/美聯社)

朝鮮半島緊張的局勢持續加深，美國日前已經派出了航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）打擊群前往朝鮮半島，並正在與南韓進行最大規模的聯合軍事演習。平壤方面，則是就《北緯38度》的報導指出，北韓被捕捉到在可能進行核子試驗的坑道入口有頻繁的活動，有許多小型車輛或拖車進出，可能將在金正日冥誕「太陽節」（4月15日）時，進行第6次核子試驗

卡爾文森號。(圖/美國海軍)

美國總統川普周二於推特上批評北韓正在「找麻煩」，而如果中國願意幫忙那很好，但如果對此坐視不理的話，美國將自己解決北韓的問題。而這也引發北韓的不滿，李成烈稱川普的推特具侵略性，而且是在製造麻煩。

(中時電子報)