原住民族語測驗 本年度首度採分級認證

原民會即日起至4月30日止受理「原住民族語言能力認證審查」申請，曾擔任族語認證測驗命題委員及著有族語著作者，可於申請期限內向原民會提出申請，審查通過後，原民會將依審查成績核發族語能力認證證書。

原民會表示，原住民族16族語中，部分人口數較少的族語別族人，因長期擔任族語能力測驗認證命題委員，無法參與族語認證測驗，一直無法取得族語認證證書，而對於著有並出版族語著作，已具備一定程度族語能力的人，除族語認證測驗外，也無族語能力認證。

有鑑於此，原民會於去年先行修定《原住民族語言能力認證辦法》，於第6條明定族語認證方式為「測驗」及「審查」2種，本年度首次辦理族語認證審查作業，採2階段辦理，第1階段依申請者提出書面資料進行審查，成績達70分以上者，即可進入第2階段口試，最後將依書面審查及口試成績核給「高級」或「優級」證書，強化多元化族語認證管道，確實回應族人長年來的期盼。

(中時)