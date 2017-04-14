文博會 台中嚴選「花沁藝」20強赴展

2017台灣文化創意產業博覽會，台中市匯集20家在地文創業者、工藝師、設計公司，以「花沁藝」為主題參展。（馬瑞君攝）

2017台灣文化創意產業博覽會，19日至23日在台北華山文創園區登場，台中市匯集20家在地文創業者、工藝師、設計公司，以「花沁藝」為主題前往參展。市長林佳龍表示，「台中嚴選」作品能為創作者增值，市府也能透過推廣在地文創商品行銷台中。

林佳龍表示，台中市每年都參與文博會，呈現台中最好的工藝設計。今年台中館盛大推出20家文創業者的作品，將台中的生活美學透過工藝設計等創意呈現。

「台中是創意城市、生活首都，以文化立市！」林佳龍說，除了即將舉辦的2018花博，也正爭取2022年世界設計之都在台中，推廣台中引以為榮的軟實力。

文化局長王志誠表示，此次參展文博會的文創商品是透過3階段選出，在台中展出後才移師台北，之後還會參加國際展覽，將有創意的、實用的、有城市意象的商品帶到國際。

今年台灣文博會台中館以「花沁藝」為策展主題，嚴選20家在地工藝師、設計公司、工藝文創產業相關業者參展，展出作品結合花與工藝，呈現「花茶器、花食器、花用器、花玩器」四大主題；包括洪文章、遠芳金屬工藝坊、太平藍、隆騎國際、初曉晴光、千度琉璃、筌美術、ZINIZ、陳雕刻處、雙鴻、石頭精靈、木城工坊、大木文創、安染工坊、ZAMAMA、大視設計、目曦、一晴創意、樂樂木、木匠兄妹等。

為建立台中優質文創品牌形象，文化局將頒予參展廠商「台中嚴選」認證，並提供參展廠商運用至產品或包裝，鼓勵持續創作優質文創品。

(中時)