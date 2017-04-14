W飯店女模命案 混血女模指朱家龍找毒品

W飯店郭姓小模毒趴命案，台北地院日再度開庭審理，混血女模王嘉蒂（左二）證稱「土豪哥」朱家龍一直找毒品。（王己由攝）

W飯店郭姓小模毒趴命案，台北地方法院今(14)日再度開庭審理，被告「土豪哥」朱家龍、混血女模王嘉蒂等人，以證人身分進行交互詰問。王嘉蒂證稱，朱家龍一直在找毒品，只有聊到「藥」的部分，才能把他叫出來。

郭姓女模去年12月7日早上身披浴袍，意識模糊，在江姓與洪姓男子、劉姓女子等人攙扶下，從W飯店搭計程車前往國泰綜合醫院治療，隨後轉往台北榮民總醫院急救，仍宣告不治。案發後檢察官認定朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學涉犯轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌；江哲瑋、張子奕涉犯販賣毒品罪嫌，陳秉澤涉犯湮滅他人刑事證據罪嫌，起訴6人，並對朱家龍求重刑12年，洪聖晏求刑11年半。

合議庭上午主要是就藥頭張子奕是否販賣毒品進行審理，沒想到證人的證詞，反坐實先前一再否認提供毒品的朱家龍，確有供毒。

北院上午開庭，傳喚王嘉蒂、蔡逸學及提訊朱家龍等人出庭作證，張子奕的律師開庭前，遞狀向合議庭表示，張事發當晚有帶10包「金色小惡魔」毒咖啡包進房，是轉讓、沒有販毒。王嘉蒂證稱，進入W飯店時，朱家龍曾要她先喝一杯毒咖啡，才能講話，那天與朱有談自己想開店的事情，也有叫張子奕一起來聽、來談。

王嘉蒂說，朱家龍一直在找毒品，也要她問張子奕有無毒品，但自己不知道怎麼問。朱還用她的手機，用「微信」叫張子奕帶毒品來；她記得張有確實帶一個紙袋進入房間放在桌上；在張進房前，桌上已有很多泡好的「咖啡包」，但咖啡包不是她要的，是帶給朱家龍，張子奕沒有跟她收錢是跟朱收錢；她當場看到朱家龍數錢，但不能肯定朱、張之間有交付金錢。

朱家龍則反駁王嘉蒂的說法，強調自己沒有邀請張子奕來派對，也不認識張，從來沒叫王去找毒品，反倒是王與蔡逸學用手機再問毒品的事情，「我不知道她為什麼要這樣說，或許是想脫離案件吧！」。 房內的咖啡包是洪聖晏等人進來後才有，他從未交錢給張子奕，也沒有叫王嘉蒂找毒品，更沒有用王的電話跟張聯絡。

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(中時)