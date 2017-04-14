偷3C搭客運逃逸 警追至休息區逮人

頭份警方在楊嫌包包搜獲犯罪工具。（陳慶居翻攝）

楊嫌專偷3C產品，食髓知味。（陳慶居翻攝）

苗栗縣警察局頭份分局追查賣場3C產品失竊案，得知楊姓嫌疑人要搭乘國光客運逃逸，警員張晉榮、張凱茹趕往處理，但客運已發車，警方暗中積極聯絡司機，直接追到國道湖口休息區將他逮捕歸案。

警方經查，27歲楊嫌住在桃園市中壢區，先前曾於去年11月6日搭乘國光客運至頭份下車，徒步前往市區大賣場，以自備之防盜扣強力解扣器及解防盜繩器，竊取3C商品得逞後再徒步搭乘國光客運返家。

楊嫌食髓知味，今年4月12日重施故技，南下到該賣場行竊價值1萬多元的任天堂遊戲主機，得手後發現盒內無主機遂將該商品空盒丟棄賣場內，胡姓安管課長發現後立即調閱賣場內監視系統，發現竊嫌走到水產區變裝後欲徒步逃離現場，於是由後尾隨外並通報警方。

(中時)