要求欠費患者簽本票？台北榮總喊冤

北市議員童仲彥受理民眾陳情，指有婦人因欠款6萬元，被台北榮總要求簽本票換錢。台北榮總隨即喊冤指出，該院身為公立醫院，依法對欠繳的醫療費用有催收義務，且當時有詢問對方要選擇自費還是健保醫材，並在社工室輔導員協助、本人同意下才簽了本票。衛福部醫事司也說該催繳行為未違醫療法規。

台北榮總表示，該名53歲女性於上月6日，騎機車行經台北市承德路時遭轎車撞飛，緊急送往北榮急診室，隨即在當日中午以前完成手術，院方當時詢問要選擇自費還是健保醫材，患者表示車禍對方有保險理賠，故選擇5.8萬元自費醫材，出院時卻表示「保險給付未下來，需先欠款」，在社工室輔導員協助下簽署本票、日後還款，接著便順利辦理出院，病人也對院方醫療處置感到滿意。

北榮表示，該院身為公立醫院，依法對欠繳的醫療費用，有催收的義務，若未按規定辦理，即屬瀆職、怠忽職守，且本票簽具僅限住院病人出院時，金額超過5000元、或累積多次欠費者，院方強調該項規定為國內大多數醫院所採用；且該院病人若有欠費， 電腦上均會註記，在掛號及繳費時提醒病人繳款，但不會影響病人所有門診、急診、住院的就醫權益。

衛福部醫事司司長石崇良表示，北榮作法並無違反醫療法規，並強調各公立醫院、財團法人醫院有各自追討欠費的做法，只要不逾越法律規定即可。

(中時)