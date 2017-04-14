世界競技疊杯賽高雄登場 20國463選手競速爭冠
2017世界競技疊杯運動錦標賽14至16日在高雄師範大學舉行，計有台日韓英美德等20國共463名選手齊聚高雄競速，參賽人數是歷屆最多，年齡層跨度也相當大，從最小的4歲到最大的90歲都有，其中已刷新15次世界紀錄、被譽為「全世界疊杯最快的女生」台灣選手楊筑鈞也將參賽衛冕后冠。
台灣疊杯選手中成績最亮眼的莫過於台北大學附設高中2年級學生楊筑鈞，練疊杯4年多的楊筑鈞是亞洲首位贏得世界女子疊杯3冠后（3-3-3、3-6-3、Cycle）且目前仍是世界不分齡女子Cycle紀錄保持人（5.397秒），她已刷新過15次世界紀錄，單項紀錄不斷被翻新但又一再被她追回，被譽為「全世界疊杯最快的女生」。
台灣另1位小選手新北市昌平國小2年級學生張瑜庭是7至8歲疊杯3項世界紀錄（3-3-3、3-6-3、Cycle）保持人，曾在2016年亞洲盃個人賽拿下4金、2銀，被譽為「台灣疊杯小甜心」，已練疊杯3年的她更紅到對岸，今年3月還受邀至湖南衛視錄影。
已練疊杯兩年的高雄南成國小1年級學生方智玄曾在韓國、新加坡國際賽摘冠，他和新上國小3年級陳奕心兩人表演雙人疊杯，考驗速度與默契，一不小心就會「跌杯」。這次還有高齡90歲的選手黃賴月也將參賽。
2017世界競技疊杯運動錦標賽由世界競技疊杯總會與高雄市政府合辦，是台灣疊杯史上最大盛事4月14至16日在高雄師範大學舉行競賽，14日各國選手相見歡，15日預賽，16日決賽，屆時將有各國好手競速一較高下。
(中時)
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