世界競技疊杯賽高雄登場　20國463選手競速爭冠

2017世界競技疊杯運動錦標賽將於14至16日在高雄師範大學舉行，共有20國463名選手齊聚高雄競技。已練疊杯兩年的高雄南成國小1年級學生方智玄（左）和新上國小3年級陳奕心（右）兩人表演雙人疊杯。（王錦河攝）

已練疊杯4年、是首位贏得世界女子疊杯3冠后且是世界不分齡女子Cycle紀錄保持人（5.397秒）的台北大學附設高中2年級楊筑鈞（如圖）表演Cycle快速疊杯。（王錦河攝）

已練疊杯3年、是7至8歲疊杯3項世界紀錄保持人的新北市昌平國小2年級學生張瑜庭（如圖）表演Cycle快速疊杯。（王錦河攝）

剛練疊杯3個多月的64歲謝秀月（如圖）表演Cycle疊杯，她表示疊杯可訓練手腦並用和專注力，笑稱可降低失智率。（王錦河攝）

已練疊杯兩年的高雄南成國小1年級學生方智玄（左）和新上國小3年級陳奕心（右）兩人表演雙人疊杯，考驗速度與默契，一不小心就會「跌杯」。（王錦河攝）

7至8歲疊杯3項世界紀錄保持人的新北市昌平國小2年級學生張瑜庭（左）和被譽為「全世界疊杯最快的女生」台北大學附設高中2年級楊筑鈞（右）兩人在Cycle一同競速。（王錦河攝）

曾是疊杯選手的中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳（中）也小試身手。（王錦河攝）

高雄教育局副局長王進焱（左）在中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳（中）指導下試玩疊杯，兩人都露出笑容，高齡64歲的謝秀月（右）也在一旁練習。（王錦河攝）

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳（二排右五）和選手代表們等人士一同宣傳合影。（王錦河攝）

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳（中）和秘書長黃怡蓁（右二）、高雄援中國小校長暨高雄競技疊杯運動推廣協會理事長賴賢貴（左四）、觀亭國小校長張俊民（左）、文府國小校長蕭木川（右三）、和兩位疊杯小選手方智玄（前排左）、陳奕心（前排右）一同宣傳合影。（王錦河攝）

2017世界競技疊杯運動錦標賽14至16日在高雄師範大學舉行，計有台日韓英美德等20國共463名選手齊聚高雄競速，參賽人數是歷屆最多，年齡層跨度也相當大，從最小的4歲到最大的90歲都有，其中已刷新15次世界紀錄、被譽為「全世界疊杯最快的女生」台灣選手楊筑鈞也將參賽衛冕后冠。

台灣疊杯選手中成績最亮眼的莫過於台北大學附設高中2年級學生楊筑鈞，練疊杯4年多的楊筑鈞是亞洲首位贏得世界女子疊杯3冠后（3-3-3、3-6-3、Cycle）且目前仍是世界不分齡女子Cycle紀錄保持人（5.397秒），她已刷新過15次世界紀錄，單項紀錄不斷被翻新但又一再被她追回，被譽為「全世界疊杯最快的女生」。

台灣另1位小選手新北市昌平國小2年級學生張瑜庭是7至8歲疊杯3項世界紀錄（3-3-3、3-6-3、Cycle）保持人，曾在2016年亞洲盃個人賽拿下4金、2銀，被譽為「台灣疊杯小甜心」，已練疊杯3年的她更紅到對岸，今年3月還受邀至湖南衛視錄影。

已練疊杯兩年的高雄南成國小1年級學生方智玄曾在韓國、新加坡國際賽摘冠，他和新上國小3年級陳奕心兩人表演雙人疊杯，考驗速度與默契，一不小心就會「跌杯」。這次還有高齡90歲的選手黃賴月也將參賽。

2017世界競技疊杯運動錦標賽由世界競技疊杯總會與高雄市政府合辦，是台灣疊杯史上最大盛事4月14至16日在高雄師範大學舉行競賽，14日各國選手相見歡，15日預賽，16日決賽，屆時將有各國好手競速一較高下。

(中時)