打造婚紗聖地 澎湖推婚紗跳島美食遊

今夏澎湖「婚紗跳島美食遊」，主打虎井島「23.5我在澎湖．幸福天梯」地標，見證你我永恆璀璨的愛情。（陳可文攝）

澎湖的碧海、藍天、白沙灘是拍攝婚紗的最佳色彩，澎湖旅遊處今夏主打「婚紗跳島美食遊」，邀請熱戀情侶跨海澎湖享受最浪漫海島風情，情定一生留下愛的永恆紀念。

夏天的澎湖最美，空氣中洋溢著浪漫氣氛，全身皮膚的毛細孔彷彿一下子全張開呼吸，整個人脫胎換骨都活了。

全力打造澎湖海島婚紗旗艦計畫，旅遊處推出婚紗跳島美食遊活動，特別邀請知名攝影師掌鏡，將ㄧ個個美麗海上島嶼，透過一張張纏綿婚紗照，勾勒夏日浪漫愛情島。

專業拍攝團隊大力推荐精選的私房景點：日出果葉、隘門沙灘、奎壁山、青灣仙人掌公園、篤行十村、西瀛虹橋、西嶼西臺、二崁古厝、鯨魚洞、跨海大橋、通樑古榕、四眼井、媽宮老街、七美雙心石滬、望安天台山、虎井島等。

今年旅遊處精彩包裝主打虎井島，這個玄武岩石柱林立、海天一色景致的小島風情，從清晨、黃昏到入夜的寧靜，最適合婚紗跳島美食遊。

旅遊處表示，尤其虎井島的「23.5我在澎湖．幸福天梯」地標最具代表性，造型特殊饒富趣味，以阿拉伯數字「23.5」組合排列呈現幸福緊（虎井）依偎，象徵了戀愛情侶心連心永相隨。

今夏澎湖最浪漫，縣府熱情邀請您攜伴跨海澎湖跳島遊，以隨行生活紀錄拍攝你我最浪漫精彩的婚紗故事，以一幅幅澎湖美景譜寫下這一生最永恆璀璨的愛情見證。

(中時)