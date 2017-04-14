超美趕日 陸成App Store最大市場

儘管蘋果手機在中國的市占率出現下滑，但據市場調查公司App Annie日前發布的報告顯示，蘋果旗下產品的數位內容應用發行平台App Store，其在去年第4季在中國市場的收入超過了20億美元，高於美國和日本，成為App Store在全球市場上最主要的收入來源。報告也表示，App Store去年在中國市場全年收入在50到60億美元間。

騰訊科技報導指出，這項結果令許多人感到意外，因為在OPPO、ViVo等中國本土品牌崛起下，去年蘋果手機在中國的銷量已較前年下跌了四分之一。

研究公司也認為，由於蘋果手機在中國仍有不少用戶，且過去中國消費者在App Store中主要青睞遊戲軟體，但如今由於中國4G網路和智慧型手機普及，消費趨勢發生了變化，因此更多的iPhone用戶開始下載辦公和提高個人 效率的應用程式，成為中國市場在App Store的全球收入中，占比較高的主因。

(旺報)