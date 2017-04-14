世大運陸團來台可能出事？柯P：絕對保障安全

針對李明哲以涉嫌危害國家安全為由遭大陸留置調查，台北市長柯文哲接受專訪指出，大陸世大運代表團到台灣來必出事，並稱「中國做為世界大國，怎麼會整個跟文明社會有脫節」；柯文哲14日上午透過發言人轉述表示，台灣作為民主、自由、法治的國家，絕對可以保障代表團的人身安全，盼媒體勿做過度解讀。

台北市政府發言人劉奕霆轉述，柯文哲市長對於李明哲事件，認為兩岸對於人權價值的落差太大，這是中國必須注意的；柯市長也非常歡迎中國派出世大運代表團來台參賽。

劉奕霆表示，柯市長也善意提醒，若中國對此事不注意，派這麼龐大的世大運代表團到台灣來是容易出事的，而台灣作為民主、自由、法治的國家，絕對可以保障代表團的人身安全，盼媒體勿做過度解讀。

(旺報)