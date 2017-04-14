蝶戀花效應 3旅行社7遊覽車業者被處分
2月13日國道5號蝶戀花旅行社事故發生後，交通部觀光局、公路總局自2月16日起會同勞動主管機關辦理「旅行社及遊覽車客運業聯合稽查專案計畫」，針對旅行業部分，觀光局已配合共同檢查75家旅行社辦公處所，截至目前有3家旅行社疑違反旅行業管理規則。
觀光局專門委員金玉珍表示，這3家業者違規的部分主要是旅遊產品的行程安排不妥，如行車時間過長等，依法可處以1萬至5萬元，但還必須再調查確認，即依法處罰。另針對遊覽車業者部分，公路總局至4月13日止共配合出勤稽查81家遊覽車客運業者，違反公路法業者共20家並舉發32件。
公路總局針對95年以前遊覽車5,175輛已完成召回臨檢，辦理繳、註銷、報停及報廢共計375輛，檢驗合格4,782輛。其中初檢不合格計有305輛，均於7日內覆驗合格。
對於評鑑列為丙、丁等之遊覽車業者，公路總局已就其應改善事項，依公路法第47條規定，分別督導業者於2個月（丙等）及2周內（丁等）完成改善，改善無效者停止部分營業，若停止部分營業1年內仍未改善，將廢止執照。
目前丙等業者共51家已全部查核完畢，其中30家合格，21家不合格，不合格者皆依規定要求限期改善並已完成。丁等業者共21家已全部查核完畢，其中15家不合格者由公路總局要求限期改善後，尚有7家未完成改善，已依公路法第47條規定予以停止部分營業處分。即有6分之1到3分之1車輛須繳回牌照，包括一山、一坤、今聯、金興、新阿羅哈、玉仙，以及新增加的湯臣通運。
(中時)
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