國1汽車遭追撞360度翻車 2人輕傷送醫

國道1號北上5公里近五堵交流道處14日上午10時許發生車輛翻覆意外，一輛自小客車疑似右車輪爆胎失控撞及內側護欄後，遭後方貨車追撞，造成小客車360度翻車橫躺內車道；國道警方獲報到場，將受困駕駛及乘客救出，2人皆受輕傷送醫，詳細事故原因尚待調查釐清。

(中時)