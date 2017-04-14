77歲日動畫大師塩山紀生 與妻火災身亡
日本動畫大師塩山紀生代表作為《裝甲騎兵》、《鎧甲聖鬥士》，近年來也曾參與動畫版《犬夜叉》的原畫和設計工作，上月剛過77歲生日的他，昨(13日)在埼玉縣家中和妻子因逃避不及，雙雙葬身火海，消息傳開引發大批粉絲留言哀悼。
日媒報導，昨凌晨在埼玉縣三鄉市一處公寓發生大火，消防隊隊員隨後在8樓屋內發現一對男女屍體，疑因來不及逃出火海喪命，比對男女年紀與身分後，《產經新聞》今中午證實，這兩名過世的男女正是77歲動畫家塩山紀生和其85歲妻子塩山時子。
塩山紀生約在60年代起踏入動畫界，除了《裝甲騎兵》、《鎧甲聖鬥士》受到熱烈歡迎外，也曾和安彥良和合作電影版《亞利安》，並擔任過《超力電磁俠》、《太陽之牙》的總監，2001年到2004年他則曾參與動畫版《犬夜叉》的製作，作品無數，如今傳來噩耗，讓許多動漫迷都十分不捨。
(中時電子報)
關鍵字：塩山紀生
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