NBA》為了1500萬！哈克利斯故意不投三分球
NBA球員合約當中，往往都有獎勵條款，內容無奇不有，只是為了達標，拓荒者前鋒哈克利斯這次太扯了！由於獎勵條款要求，哈克利斯只要本季三分命中率超過3成50，就可獲取50萬美元(約台幣1500萬)，結果他竟然不投三分球！
原來是打到本季倒數第4場比賽，哈克里斯本季三分命中率來到3成51(投194中68)，剛好超過他的激勵條款當中規定的命中率，為了保險起見，他竟然選擇最後3場例行賽1次三分球出手都沒有，擺明就是為了賺到這50萬美元。
「我喜歡這樣子做，就算為了50美元，我也會這麼做，更別說是50萬美元了，」哈克利斯說，「得分是我在場上最喜歡做的事，但假如有人告訴我，只要我最後3場別投三分球，就可拿到50美元，我一定照做，然後把錢拿走。」
只是這樣的做法，難免給人為了賺錢、不顧球隊勝負的感覺，畢竟哈克利斯本季場均三分出手2.5次，命中0.9球，代表他的三分外線也是拓荒者不可或缺的武器之一，卻因賺錢故意不投，別忘了拓荒者季末還在爭搶季後賽門票。
在13日賽後，哈克利斯興奮在instagram貼上自己在吃玉米片的得意洋洋照片，且寫，「我猜今晚該我請客了，哈哈！」幸好拓荒者最後仍以西區老八身分晉級，否則哈克利斯現在恐怕早被罵慘，甚至連笑都笑不出來了！
(中時電子報)
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