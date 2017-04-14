北韓副外長稱 下一次核試驗只等金正恩下令
朝鮮半島局勢持續升溫，外界預估北韓將在週末進行第六次核子試驗，中美日韓提高警覺；據美聯社14日最新報導稱，北韓外務省副外長韓成烈表示，北韓將在最高統帥金正恩認為合適的任何時候實施下一次核試驗。
韓成烈表示，目前隨著朝鮮與美國關係的不斷緊張升級，朝鮮半島局勢正處於一個「惡性循環」當中。他並稱，面對美國可能實施的「先發制人打擊」，朝鮮時刻「嚴陣以待」。
大陸《澎湃新聞》稱，美國負責亞太和朝鮮事務的前助理國務卿李維亞表示，在北韓的技術人員和工程師告訴北韓領導人他們已經準備好核試驗，以及有必要進行核試驗，並且北韓的領導人依據可能造成的政治和心理影響判斷時機合適，北韓就會進行下一次核武器測試。一直以來北韓都是以這種模式進行核試驗。
李維亞說：「新的核試驗將會加劇朝鮮半島的緊張，促使美國加速器下一步的決策進程，進一步孤立朝鮮，團結國際社會採取行動，增加對北韓和其支持者採取新的、更加強硬步驟的要求。」
美國全國廣播公司(NBC)14日援引美國情報部門多位高級官員消息稱，若北韓伸手去碰核武器扳機，美國將對其進行先發制人打擊。
上述報導還援引情報部門消息人士的話稱，美國已在距北韓即將核試驗可能地300海浬處部署了2艘載有戰斧巡航導彈的驅逐艦；美國計劃用該方式防止本次核試驗，據美國情報部門消息，試驗或將於本週末進行。
(旺報)
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