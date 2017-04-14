網購保養品出包 DR.WU、貝德瑪各罰3萬
知名品牌出包！衛福部食藥署去年抽驗momo、PChome等9大購物網站販賣的美妝保養品，共有34件產品出問題，其中「DR.WU VC微導美白精華乳」未檢出宣稱的一項美白成分，「法國貝德瑪皙妍高效防曬身體乳」則驗出標示以外的成分，分別開罰3萬元。
食藥署醫療器材及化粧品組副組長朱玉如說，食藥署去年抽驗9大網路平台販售的洗面乳、乳液、防曬劑及指甲油共160件，發現有32件產品標示不符合規定，進一步就64件產品進行品質檢測，發現有2件的成分與標示不符。
上述2件成分與標示不符的產品，包括「法國貝德瑪皙妍高效防曬身體乳」被驗出含有2個包裝標示外的成分，但均非對人體有害的物質；另一款「DR.WU VC微導美白精華乳50mL」，檢查發現，包裝標示上、美白成分之一的「EthylAscorbiic Acid」並未遭檢出，業者解釋，產品開封後，該成分會隨時間而降解「消失」，兩者均遭開罰3萬元。
朱玉如強調，違規產品均已責成地方衛生主管機關，依違反《化粧品衛生管理條例》開罰，並命業者回收改正。食藥署提醒，消費者網購化粧品時，務必認清產品標示，避免購買來路不明、標示不清或誇大不實產品，以維護自身權益。
(中時)
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