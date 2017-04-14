蘭嶼跑道淨空 1時30分恢復起降
受到德安航空飛機降落意外影響，蘭嶼機場從昨天下午就全面關閉，今天在2台吊車加緊作業下，飛機中午順利離開跑道，不過事故在飛安官現場調查後，機場在1時30分重新開放，德安航空飛蘭嶼的飛機也將在1時30分從台東起飛。
為了加緊作業，德安航空工程機務人員今天凌晨就抵達蘭嶼，一早調用2台吊車展開吊掛作業，經過一上午的努力後，飛機終於緩緩拖離水溝重回跑道。
由於飛機鼻輪損壞嚴重，因此吊車將機鼻放上貨車後，由貨車拖著飛機拖離跑道，完成跑道淨空作業，但事故現場還需要調查，機場在中午時仍未開放。
德安航空表示，德安飛蘭嶼的班機是逐班取消，下午蘭嶼機場恢復起降後，飛機開始恢復正常運輸，但下午班次仍須視旅客多寡、飛機調度而定。
(中時)
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