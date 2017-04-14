天下雜誌報導論文案 台大6點駁斥

針對天下雜誌本期對台大論文案所做報導，台灣大學今發表聲明表示，文中有許多偏頗觀點和悖離事實之處，有失平衡且未盡查證，台大對此感到相當錯愕、失望和遺憾，其中天下以「只有零星安打，一分未得」形容由楊泮池主持的生技醫藥國家型計畫，台大表示，生技研究人員孜孜矻矻的成果不容一筆勾銷。

台大針對天下雜誌報導中偏頗和不實之處做出6點說明，第一，報導中刻意迴避學術倫理案的審議結果，並未尊重獨立嚴謹的學術專業審議，包括台大教評會、科技部和教育部的調查結果，皆認定台大校長楊泮池未違反學術倫理。

再者，台大認為，楊泮池和郭明良的學術關係不應以「學閥」污名化，兩人的實驗室是各自獨立運作的，主要合作是2000到2010年間，楊泮池跟其他研究團隊也有類似的合作關係，這是生醫領域合作研究的常態，並非報導中所影射的「策略聯盟」或是「學閥」。

第三，天下雜誌貶抑由倫理案旁及楊泮池個人的生技醫藥國家型計畫，此計畫是政府為全面改善生技研究環境、提升生醫研究與產業關聯所推出的計畫，績效如何，可受公評，但眾多研究人員(五六百個研究/支援團隊)努力所獲致的具體成果，不容一筆勾銷。

第四，天下雜誌報導中指楊泮池所得研究計畫經費超越他人，台大認為，以政府研究資訊系統(GRB)統計教授研究經費存有盲點，報導中估算楊泮池個人研究經費之繆誤，就像是將全科技部預算都簡單變成科技部長個人研究經費，完全是誤導大眾，而以此來凸顯研究資源分配的差異，更非持平的論述。

第五，台大不解，楊泮池在腸胃科和許金川教授學習的超音波技術，後來進入胸腔科後，成功應用轉化到胸腔疾病的診斷，這造福普世病人的事，何以成為天下報導中的負面事件？

最後，天下雜誌文中指出台大醫學院副院長吳明賢日前被楊泮池拒絕將其研究成果刊登於台大校訊電子報，台大以及吳明賢本人皆發聲明駁斥為虛構，吳明賢表示，相關研究成果早已於2017年3月刊登於台大校訊電子報，要求天下立即更正並道歉。

(中時)