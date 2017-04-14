國道1號北上47.7k火燒車，無人傷亡。（甘嘉雯翻攝）

國道1號北上47.7k火燒車，無人傷亡。（甘嘉雯翻攝）

國道1號北上47.7公里處，1輛自小客貨車因不明原因起火，第一公路警察大隊巡邏車於12時48分抵達現場，車內駕駛及2名乘客均已脫困，現場無人員傷亡，桃園市消防局第一大隊龜山分隊消防車於12時56分抵達撲滅，火燒車占用外側車道及輔助車道，內側3車道可通行。

(中時)