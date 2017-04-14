社區與弱勢團體改造耗能燈具 南市有補助
台南市政府推動低碳調適及永續城市政策，今年擴大辦理「台南市低碳節能改造計畫」，預計輔導50處集合住宅社區及20處弱勢團體社福機構改造耗能設備，減少能源消耗及電費支出，歡迎在台南市設立管理委員會的集合式住宅及社會局立案的社會福利機構提出申請。
南市政府環保局今年編列200萬元經費，補助社區集合式住宅及弱勢團體社福機構推動節能改造計畫，報名日期至本月28日截止。其中，社區集合式住宅補助經費最高2萬元，但應自行提撥50%以上的施工費用作為自籌款；社福機構補助經費最高5萬元，應自行提撥20%以上的施工費用作為自籌款。
環保局表示，市府自102年迄今已成功輔導37處社區集合式住宅及67處行政里改造節能設備，每年總節電量2,003,226 kwh，總減碳量達1,179公噸，約可節省701萬元電費，成果相當豐碩。今年擴大辦理並首次納入社會福利機構，將使節能改造工程更加完整，達成建構低碳永續城市的目標。相關資格及補助資訊可上環保局網站點選便民服務/文件下載，或上臺南市咱ㄟ低碳城市網點選文件下載。洽詢電話(06)2686751轉381~383或(06)2232827、2230791。
(中時)
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