94狂！台藝術家洪易雕塑進軍華府
洪易動物大軍華府踩街！台灣藝術家洪易的彩繪動物雕塑4月28日起將現身美國華盛頓街頭，以及極具台美外交歷史意義的雙橡園。今年適逢雙橡園與台結緣80年，洪易的雕塑正好獻上綜合台灣傳統與當代藝術元素的視覺盛宴。
這次在華府市中心及雙橡園的展覽的「花漾動物嘉年華」（Fancy Animal Carnival）包含9件大型、4件小型作品，預計展至10月31日。《鷹鴿水水牛》、《龍馬》、《三羊開泰》及《駱駝（一對）》5件大型雕塑將作為公共藝術，佈置在華府市中心人潮熙來攘往的街區，涵蓋新興高級住商特區CityCenterDC、沿著主要交通幹道「紐約大道」的先鋒廣場Herald Square以及「麻州大道」上的中國城公園，涵蓋華府人文、政治及觀光活動最鼎盛的街區，可望在華府政要、藝文人士及觀光客心中烙下鮮明的台灣藝文風景。
本展由我文化部、駐美國代表處、CityCenterDC以及華府商業改進區（Downtown DC Business Improvement District，BID）共同支持。今日在小白宮舉辦行前記者會，文化部次長楊子葆表示，洪易的雕塑作品具有公共外交的功能，台灣外交現實不容易是事實，洪易的藝術證明了「台灣夢」還是有機會開花結果、展現魅力的，他感性地說，台灣還是很美，「洪易的作品也是我的生活經驗，是我夢中的某一部份的台灣，也是值得向世界展現的台灣夢。」
Fancy Animal Carnival 於5月4日展覽開幕式，駐美國代表處台灣書院歡迎各界於展覽期間踴躍參觀。
(中時)
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