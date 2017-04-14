2018高雄市長選舉 看板大戰搶先開打
雖然距離下屆2018年底高雄市長選舉還有近20個月，但民進黨內高雄市長初選競爭已非常激烈，出現6搶1戰局，參選人都知道「誰能贏得黨內初選，誰就是下屆高雄市長」，競選活動早已展開，各類文宣和大型看板遍布高雄各地，尤其陳菊市長屬意的接班人──立委劉世芳，在高雄已設置逾200幅大型看板，加上市府團隊全力拉抬，資源遠勝黨內其他角逐者。同黨競逐者陳其邁、管碧玲、林岱樺、趙天麟、邱議瑩也各有選戰規劃，眾人各自努力尋求最後勝出。
民進黨內此次高雄市長初選，可謂歷屆初選最激烈的前哨戰，因為眾人都明白「誰能贏得黨內初選，誰就是下屆高雄市長」，相較民進黨內市長初選已多人競逐、選情火熱，目前國民黨仍未見強棒出馬，只有日前表態參選高雄市長的立委陳宜民，另1位可能參選的黃柏霖暫未表態，加上長年以來高雄都是綠大於藍的選情，可以想見民進黨內高雄市長初選戰況肯定非常激烈，為求勝出，不少人預言此戰將「殺到見骨」。
(中時)
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