想省旅費必看！旅遊愛地球 抽杜拜來回機票、房價優惠
做環保愛地球，也能省荷包！響應4月地球月，旅遊業者以熄燈一小時、提倡7大環保宣言，以及不提供魚翅、不用白犀牛產製品等實際行動為環保獻一份力，此外，業者也祭出杜拜來回機票、環保住房方案等活動，帶動旅客共同響應綠色旅遊，現省旅費。
燦星旅遊今(14)日舉行「旅遊愛地球，全民動起來」及自辦旅展記者會，邀請各大觀光旅遊局、航空公司等超過20家旅遊業者出席響應，提倡7大環保宣言：「決不破壞景點設施」、「旅途中不亂丟垃圾」、「建議續住不換床單」、「鼓勵自備盥洗用品」、「也一定不浪費食物」、「愛節約用水和用電」、「尊重自然生態環境」。
即日起到4月30日期間，於「旅遊愛地球 全民動起來」活動網站簽署「7大宣言」，即有機會抽到阿聯酋航空A380杜拜來回機票、澳門來回機票、華信航空國內雙人不限航點來回機票、東方度假酒店住宿券等旅遊優惠。
另台北凱撒大飯店響應環保旅宿推出「愛地球 環保住房專案」，即日起到6月30日，旅客住宿自備個人盥洗用品如牙刷、牙膏、洗髮精、刮鬍刀、梳子等，房內不提供一次性備品、更換床組或毛巾服務，將省下的備品成本以優惠房價回饋住客，節能減碳為環境盡一份心力。
(中時電子報)
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