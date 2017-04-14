國一北上翻車追撞 駕駛奇蹟僅輕傷

國一北上五公里處小客車翻覆意外。（張穎齊攝）

國道北上發生爆胎翻車意外，今早10時40分許，國一北上五公里處發生一起翻車意外，一台小客車在往基隆途中突然爆胎，駕駛撞上內側車道的分隔島護欄，造成翻車，後方一台小貨車反應不及不慎追撞上去，駕駛奇蹟似的僅受輕傷。

警方到場發現小客車駕駛被卡在翻覆的車內，事故處理小組將他拖出來，駕駛意識清醒，能自己行動，身上僅輕傷，隨即被送往基隆長庚醫院，而小貨車的駕駛毫髮無傷。

據警方表示，小客車在爆胎當下有急煞，地面上有明顯煞車凹痕，但仍朝內側車道的分隔島護欄撞去，小貨車來不及閃躲而撞上，不過小貨車有明顯減速，未造成重大傷害。

(中時)