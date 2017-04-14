Uber回歸台灣 10大QA帶您了解

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計程車、Line叫車及實測Uber即時報價費用比較

Uber昨正式公布以全新營運模式回歸台灣市場，改與合法租賃車業者合作後的Uber，究竟與舊版有何不同？費用跟計程車比有比較便宜嗎？有合法保障嗎？為此，本報整理10大QA帶您了解。

Q1：Uber如何計價？

A1：目前尚未公布具體細節，但與舊版Uber「基本費+里程」大不同，改採輸入起訖點後，消費者支付App顯示的單一「即時報價」金額即可。Uber台灣區總經理顧立楷表示，如此一來就不用擔心繞路問題。

Uber僅說明，Uber只做為資訊平台，協助目前合作的10家租賃車業者計算費率。至於如何計算報價，則由租賃車業者各自決定，業者考量計算參數包括里程、行車時間、車種及供需狀況等。顧立楷表示，每家租賃業者報價各異，消費者不接受，可重叫其他家業者。

不過，交通部路政司副司長張舜清強調，租賃業者透過Uber揭露資訊，不得少於實體臨櫃告知消費者的資訊，包括完整計價費率、計算方式等都應揭露，否則可開罰租賃車業者9000元至90000元，未來會持續監測。

Q2：新版Uber一樣便宜嗎？

A2：記者實測新版Uber App對1.8、3、5、8及11公里路程即時報價，計價從64元至385元，同樣路程會出現5、6種不同報價，約是計程車0.7至1.7倍。

不過，Uber跟合法租賃業者合作後，司機要納勞健保及報稅，租賃車公司及Uber也要拆帳車資，因此尚待觀察成本墊高後，是否影響價格。

Q3：會否補貼消費者及司機？

A3：顧立楷說明，Uber仍會不定期提供消費者優惠，司機方面會跟租賃業者討論，調整不同方案。

Q4：目前搭得到Uber車輛嗎？

A4：媒體昨在三創園區、交通部等實測新版Uber App極難叫到車。記者下午測試3個多小時僅成功媒合一次，且司機後來取消。App在取得即時報價後，不是直接告知「暫無車輛可供預約」，就是搜尋車輛後通知：「很抱歉，無法幫您找到一台Uber。請稍後再預約。」也有人好不容易媒合到車輛，卻要等待30分鐘以上，只好取消。

對此現象，前Uber司機分析，Uber全盛時期雙北地區有1到2萬台車提供服務，昨推估僅有幾百台車，卻要顧及雙北客群，再加上民眾得知訊息嘗試叫車，導致叫車難如登天。

前Uber司機，目前在Line群組跑車的吳先生也表示，Uber司機群組討論熱烈，但大家都在觀望，以前Uber都有保證趟次、獎金及補貼等，目前尚未見相關資訊，況且往後租車行要幫司機報稅、多繳燃料稅、牌照稅等，所以不清楚成本、收入、是否有賺頭，還有消費者對價位反應，尚無法下判斷，還是會觀望3周到4周。

Q5：Uber跟哪幾家租賃業者合作？

A5：經媒體實測及Uber司機告知，目前所知有宏運、普羅、普捷、慶賓、浩銅及永鑫等合作租賃車行。

Q6：Uber如何從非法變身合法？

A6：關鍵是回歸真正的資訊媒合平台，退居第二線，對外營業主體則是合作的租賃車業者。

包括Uber不再直接跟駕駛收成，而是代收金流再跟業者拆帳，並由租賃業者跟司機拆帳。從Uber揭露資訊判斷，Uber亦不再主導價格制定，而是由各業者決定報價方式。

另外，新版Uber叫車，App會直接顯示司機所屬租賃車行；App也採即時報價，就是為符合租賃車需至少以小時報價規定；App也實現租賃契約、派車單從紙本轉電子化。

Uber司機也必須考職業駕照，車輛也必須靠行在合作租賃車行，取得營業車資格，司機則成為車行代僱司機。稅務方面，租賃車行本身要繳稅，並幫有僱傭關係的司機報稅。不過，立委揭露「汽車運輸業管理規則」並未要求租賃業應保乘客責任險。

Q7：Uber是否仍有違法疑慮？

A7：交通部長賀陳旦在立院備詢表示，Uber現在看來沒有違反規定。但媒體實測交通部到台大醫院Uber車資為80元，路政司副司長張舜清對此表示，租賃車是用小時或日租計費，行車時間30分鐘內屬短途租賃，有逾越法定運輸業分類，與計程車惡性競爭之嫌。

但張舜清指出，目前僅規定租賃車自訂小時計費上限，並無規定下限，發現短途租賃將先要求限期改善，未來將修法明訂下限。租賃車業者也必須透過Uber充分揭露費率，包括計算方式。

Q8：Uber尚有8.31億罰單未繳、欠稅及欠稅罰鍰1.35億元，如何處理？

A8：交通部長賀陳旦表示，該處罰的會去追；公路總局局長陳彥伯表示，罰款已有逾期2億3千多萬元送法院強制執行。財政部也表示持續追討，且還有新稅單。

Uber台灣區總經理顧立楷則表示，極願用不同方式跟政府溝通與解決，目前在走法律程序。

Q9：租賃車同行怎麼看新版Uber？

A9：小客車租賃業公會全聯會理事長林順得指出，Uber是跟個別業者接觸，公會持觀望態度，要觀察是否違法拖累行業名譽，還有Uber是否援引舊制大額補貼，造成不公平競爭。

Q10：計程車業者怎麼看新版Uber？

A10：計程車業者恐不會坐視租賃車侵蝕市場。計程車駕駛職業工會全聯會理事長林聖河表示，Uber若可用租賃車營業，且以里程彈性計費，會影響多元化計程車成效，但租賃車若以里程計費合法嗎？

台北市汽車職業駕駛員工會理事長鄭力嘉也向媒體表示，將研究有無違反租賃車業法規後提出檢舉。

(中時電子報)