情傷男酒醉自殘 警捨身規勸
住在台中太平區的廖姓男子因與女友分手，借酒澆愁後竟以拳頭擊碎玻璃、大聲叫嚷不想活了，警方獲報前往規勸，廖男竟意圖從二樓往下跳，警員吳頌馨立即捨身、衝上前抱住廖男，避免憾事發生。
警方表示，接獲民眾通報「光興路某民宅有民眾要自殺」，立即派員前往勸阻，現場只見喝得醉醺醺的廖男站在住宅1、2樓樓梯間，手腕處還有血漬，沒料到，廖男忽然縱身往下跳，吳頌馨擔心他受傷，馬上捨身上前抱住，卻因此導致自己胸、腹部多處受傷。
警方調查，廖男因與交往多年的女友分手，頓覺人生無趣，獨自在租屋處狂喝高粱酒解愁，之後更以拳頭揮向玻璃、牆壁自殘。所幸他酒醒後恢復冷靜，在家人陪同下到派出所向員警致謝，表示以後不會再做傻事。
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