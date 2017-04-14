防北韓攻擊 安倍晉三下令自衛隊做戰鬥準備
日本首相安倍晉三於13日下午主持國家安全保障會議（NSC）時，研究了朝鮮半島局勢，並指示防衛省等相關部門做好警戒和監視工作，以防北韓對駐日美軍基地發起攻擊。
據日本新聞網14日報導，會議認為，川普總統已表示不惜動用武力來阻止北韓研發核武器和彈道飛彈，日本政府必須根據2015年修訂的日美新防衛指針和去年實施的新安保法，做好對美軍的後方支援及行使集體自衛權，做好戰鬥準備。
日本內閣官房長官菅義偉在安保會議後舉行的記者會上表示：「北韓擁有多處可以生產化學武器的設施，已經擁有相當數量的化學武器。」
安倍晉三在參議院外交防衛委員會上更具體表示：「北韓可能已經擁有裝有沙林毒氣的彈頭和發射攻擊的能力」。不過，菅義偉和安倍晉三都沒有出示任何可以證明北韓已擁有化學武器的證據。
(旺報)
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