濺血醫生是亞洲版「帕克絲」？ 律師：非種族問題
美國聯合航空(United Airlines)周日將亞裔乘客陶大為(David Dao)強拖下機艙，好讓位給自家員工登機，導致陶大為在被航警施暴的過程濺血受傷，引發全球譁然。而事發之後，因為陶大為越南裔的背景，讓不少憤怒的網友將此事導向「種族歧視」的問題，紛紛將他不肯讓座的舉動，和當年非裔美人「現代民權運動之母」羅莎·帕克絲(Rosa Parks)拒絕讓座給白人的行為相提並論。而陶大為的律師也在13日的記者會上對此表示，不認為這是種族歧視的問題，而是這有可能發生在每個人身上。
陶大為的律師迪米特里奧(Thomas Demetrio)13日召開記者會，向外界說明濺血醫生陶大為目前的情況，他除了說陶大為在拉扯中造成嚴重腦震盪，鼻子骨折，還掉了兩顆門牙，在身心都受到了傷害之外，他也在會上提到，自己收到了很多電子郵件，都將他的客戶和「現代民權運動之母」羅莎·帕克絲相提並論，更是稱陶大為為「亞洲版帕克絲」，儘管他認為陶大為的事，可以讓所有乘客未來的權益更受保障，但遭受到這樣的待遇並不是種族歧視的問題，更說這件事有可能發生在每個人身上的。
身為非裔美人的「現代民權運動之母」羅莎·帕克絲，在1955年拒絕在公車上讓位給白人是當年民權運動的重要指標，當時美國實施種族隔離制度，公車上嚴格區分有色人種座位區和白人座位區，儘管帕克斯在上車之後，按照規定坐在有色人種區，但當白人區被坐滿之後，司機要求帕克絲讓位給白人坐，帕克絲果斷拒絕了這個要求，也因此遭到逮捕。她事後也表示：「我完全知道自己的權利」，而她勇於反抗不合理待遇的舉動，也讓她被視為是反種族隔離的指標人物。
(中時電子報)
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