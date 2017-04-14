網友嗆「爆裂攻擊」全聯 警方獲報追查中

因總裁徐重仁失言引發爭議的全聯，近日在網路遭到鄉民圍剿，昨日下午更有一名自稱是「人權推手」的網友，在「巴哈姆特」討論區上留言，揚言稱為了教訓徐重仁，將在近期挑選全聯超市進行爆裂攻擊，警方接獲民眾檢舉後，目前正在追查發文者中。

該名網友留言表示，「給我聽好了！為了教訓徐重仁這個不要臉的慣老闆，我決定於近期隨機挑選全聯門市，對裡面進行無差別爆裂攻擊，不想受害的就別去全聯消費，誰敢到全聯消費我就殺誰」。

留言雖然很快就被刪除，但仍有網友截圖向警方檢舉，目前全案由台北市警方偵辦中。

(中時)