NBA》誰說籃網找人難 林書豪：很多球員問過我
林書豪14日接受《NETSDAILY》訪問時，絕不認同外界謠傳球員不想加盟籃網的說法，除了強調很多球員跟他探詢過加盟籃網可能性，他更認為，「我不覺得要讓其他球員加盟我們有那麼困難，首先這裡是布魯克林！這裡是紐約！」
「其次是每個人都可看到我們球隊文化完全不同了，那是全新的版本，我想自從全明星賽後我們的表現，足以證明一切，」林書豪充滿自信表示，「當然球員想被正確的方式對待，我知道很多人會對加盟我們感到興趣。」
林書豪表示，球員不會光看籃網的墊底戰績，他們在乎的是球隊文化與未來走向，「球員們都會問我們不少事，因為他們看到艾金生的執教方式，也看到我們每晚怎麼奮戰，更打出無私球風，他們當然很想加入我們行列。」
「已有很多球員表達他們的興趣，他們會來問我或布魯克羅培茲，以及其他籃網球員，我不認為招募球員會很難，我們會讓大家自然融入進來，」林書豪說，「我相信當7月來臨時，會知道我們計畫什麼，我也會幫忙招攬球員。」
那麼今年夏天籃網的補強重點到底是什麼呢？林書豪說：「我們需要做好保護籃板球，也要成為一名更好射手或更好的傳球者，這些事情很多都落到我身上，但這不代表我們需要上場做到所有不同的事情。」
「我們是否需要提升陣容強度呢？我確定每支球隊都會這麼做，但我相信我們也清楚自己必須再進步，讓自己變更好，我想苦練過後，我們在很多方面都能做得更好。」
(中時電子報)
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