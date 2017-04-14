黑箱疑雲中 南美館選出首任館長林保堯
台南市美術館是全國第一個採行政法人組織的美術館，日前爆出藝術界質疑人事運作黑箱，今天上午，南美館董事會依法選出首任館長，由現年70歲的台北藝術大學名譽教授林保堯擔綱。
林保堯為日本筑波大學藝術學博士，他說，任期4年，第一任館長職責就是讓南美館獲得亞洲話語權，未來將南美館推廣到國際地位，希望在全台現有的美術館中，提升自己特殊的高度，走出台南自己的路，針對日前藝術界的質疑，他上任後將會拜訪當代藝術家。
南美館董事長陳東輝強調，2014年南美館籌備處曾循公開徵選模式，希望可以延攬合適籌備處主任日後擔綱館長，但人選資格都不符。他以此回應之前的黑箱說，強調絕非不公開，並重申，南美館的起步很重要，先求穩扎穩打、扎實起步。
台南市當代藝術界質疑南美館行政法人黑箱，前天在網路上發起連署，呼籲館長人選公開徵選，昨天並獲得北部藝術界聲援。南美館今天依照既定行程召開第3次董監事會議，會後並舉行記者會宣在館長人選，由董事長陳輝東公開說明美術館營運方向。
董事會表示，南美館分為近現代館和當代館，館長要要行政經驗、執行力、學術成就與國際觀，而林保堯符合這些條件，經董事會通過為首任館長。
(中時)
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