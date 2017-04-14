啃老族要買轎車 縱火恐嚇要殺親戚全家

汪姓男子嫉妒父親將機車借給表哥騎，要求10分鐘內匯款28萬，不然就要殺死親戚。（李文正翻攝）

汪男昨天晚上7點多，在北投區甲桂林社區縱火，汪母為了維護兒子還謊稱自己燒菜發生意外。（李文正翻攝）

汪姓男子持西瓜刀、球棒，搗毀父親的機車。（李文正翻攝）

台北市北投區中山北路7段甲桂林社區，昨天晚上7點多發生縱火案，引燃火勢的19歲汪姓男子，要求父親10分鐘內匯28萬到帳戶，不然就殺死奶奶、表哥、姑姑、爸爸，身上帶著西瓜刀、球棒到士林區雨聲街一帶找親戚出氣，警方獲報在路上等候，將這名啃老族逮捕，訊後依照預備殺人罪、恐嚇、公共危險等罪移送士林地檢署偵辦。

汪男高中畢業後，有手好閒，最近因表哥、汪父一起從事裝潢工作，他看到父親將機車給表哥作為交通工具，昨天獨自一人在家，越想越嫉妒，晚間7點多，將沙拉油倒在地上，用衛生紙引燃火勢。

點火後，汪隨即逃離並打電話給母親，汪母通知表哥和父親，家人勸他不要衝動，並從士林區住處趕往北投，但汪電話中，就要求父親立刻匯款28萬，讓他購買汽車，不然還要去奶奶住處放火，揚言殺死通電話的表哥、汪父等人。

母親很緊張立刻返回住處，看到屋內一片焦黑，擔心兒子犯罪，還說自己煮菜不小心，才釀成意外，但警方遭已經接到表哥報案，早在雨聲街附近守候，以防止他再次縱火。

汪在表哥家樓下，發現父親的機車，氣憤難耐，拿起球棒搗毀照後鏡、儀表板等，立即遭一旁的員警逮捕，但親人擔心他留下前科，都表示不願提告，但汪的行為已經危害其他鄰居，警方晚間9點將他逮捕。

(中時)