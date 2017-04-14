中市霧峰、和平分局分局長今交接
維護台中市各區治安穩定，台中市警局14日舉辦「霧峰、和平分局分局長布達交接典禮」，由副市長張光瑤主持，場面溫馨而隆重。張光瑤強調，台中市治安近年來多項成績名列第一，未來盼警方持續努力，提供民眾優質、安全的居住環境。
包括市議員朱元宏、張滄沂、李天生等地方仕紳分別參加和平、霧峰分局長交接典禮，儀式由警察局長陳嘉昌擔任監交人。張光瑤特別感謝卸任分局長過去的付出，他表示，新任者歷練完整，相信就任後對地方治安、交通與便民服務等面相皆能駕輕就熟。
新任霧峰警分局長莊勝雄為中正大學政治博士，曾任彰化縣警察局溪湖分局、南投縣警察局南投分局分局長等職務；新任和平分局長高誌良曾任警政署秘書室科長、台南縣永康分局長等職務，兩人資歷完整。
張光瑤強調，中市治安表現良好，包括「每10萬人口犯罪指標案件發生數」及「每10萬人口全般竊盜發生數」均為六都最低，盼警方未來繼續為維護治安努力。
(中時)
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