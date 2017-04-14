卓偉驚爆Baby和C男「超親密」 兩人聯合反擊
有「大陸第一狗仔」之稱的卓偉最近接受網友問答，問到白百合出軌後會怎樣？他說：「希望看到她發聲明認錯，這才是有勇氣有擔當的行為」，卓偉也大爆料Angelababy（Baby）與《奔跑吧兄弟》其中一成員曾很親密，說：「C姓男星出軌前就聽說了，據說他加盟華誼就是女方力薦，在節目中故意裝著不熟」，網友則比對出C男疑是陳赫。
卓偉近日在微博和網友大爆料，預告下個爆出出軌的明星是「二線男星出軌二線女星」，他對楊冪、劉愷威婚姻仍相當唱衰，還稱Baby與C性男星以前很親密，節目中裝不熟，暗示C男就是爆過外遇的陳赫。
提到當紅小鮮肉鹿晗，卓偉爆「據重要人士透露消息，他不僅有女友，還有孩子」，然《新浪娛樂》對此求證鹿晗方面，經紀人楊思維駁斥：「造謠可恥，胡說八道。」而Baby、陳赫莫名中槍，稍早共同發表聲明否認，說卓偉憑空捏造事實，「旨在騙取公眾注意並譨求個人私利，全然不顧藝人可能因此遭受的負面影響與嚴重傷害」，要求其他網站刪除涉嫌侵權內容，呼籲廣大網友理性看待謠言，並保留進一步採取法律手段的權利。
(中時電子報)
關鍵字：Angelababy
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。