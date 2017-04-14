卓偉驚爆Baby和C男「超親密」 兩人聯合反擊

卓偉爆Baby跟陳赫曾經親密，但已被火速否認。（圖／取自angelababy、陳赫、搜狐娛樂微博）

卓偉爆鹿晗有女友、有孩子。（圖／達志影像；取自搜狐娛樂微博）

卓偉認為白百合應道歉，對楊冪婚姻依舊唱衰。（圖／取自搜狐娛樂微博）

Baby和陳赫共同發聲明駁斥謠言。（圖／取自楊穎工作室微博）

有「大陸第一狗仔」之稱的卓偉最近接受網友問答，問到白百合出軌後會怎樣？他說：「希望看到她發聲明認錯，這才是有勇氣有擔當的行為」，卓偉也大爆料Angelababy（Baby）與《奔跑吧兄弟》其中一成員曾很親密，說：「C姓男星出軌前就聽說了，據說他加盟華誼就是女方力薦，在節目中故意裝著不熟」，網友則比對出C男疑是陳赫。

卓偉近日在微博和網友大爆料，預告下個爆出出軌的明星是「二線男星出軌二線女星」，他對楊冪、劉愷威婚姻仍相當唱衰，還稱Baby與C性男星以前很親密，節目中裝不熟，暗示C男就是爆過外遇的陳赫。

提到當紅小鮮肉鹿晗，卓偉爆「據重要人士透露消息，他不僅有女友，還有孩子」，然《新浪娛樂》對此求證鹿晗方面，經紀人楊思維駁斥：「造謠可恥，胡說八道。」而Baby、陳赫莫名中槍，稍早共同發表聲明否認，說卓偉憑空捏造事實，「旨在騙取公眾注意並譨求個人私利，全然不顧藝人可能因此遭受的負面影響與嚴重傷害」，要求其他網站刪除涉嫌侵權內容，呼籲廣大網友理性看待謠言，並保留進一步採取法律手段的權利。

(中時電子報)