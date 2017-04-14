車沒油拋錨快速道路 員警救援揪甘心

員警協助車子沒油的民眾脫困。（楊明峰翻攝）

桃園市楊梅警分局埔頂所警員蔡皓傑，巡邏行經台66線11公里桃園市新屋路段，見到1輛車拋錨停在上頭，附近燈光昏暗，易肇生危險，因此上前關心，研判是沒油所致，因此載林姓男子到附近派出所加油，再回頭加進車子油箱，果然讓車順利發動，讓民眾直覺警察「揪甘心」。

(中時)