鹽水舊營民宅傳臭味 夫妻陳屍屋內

台南鹽水舊營民宅傳臭味，破門進入後發現一對夫妻倆陳屍屋內。（萬于甄攝）

警方從後門破門進入，發現魏姓男子與其太太陳屍屋內。（萬于甄攝）

台南鹽水舊營14日中午51歲魏姓男子和其52歲太太被發現陳屍在自家房間內，警方獲報到場，破門入內初判，並無外力介入，夫妻倆陳屍處有燒過的炭火盆，而魏男飼養的博美狗也一併死亡，詳細死亡原因警方進一步釐清。

鄰居表示，夫妻倆平時甚少與鄰居互動，2人從外地搬來約4年時間，沒想到竟會發生這種事情。14日陳姓婦人的妹妹聯絡不上姐姐，趕緊從新竹南下報案，但仍傳出壞消息。

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