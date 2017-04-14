父親病倒脈搏僅剩32下 劉若英喊話：我等你出來

劉若英難得公開與父親同框大曬父女情。(圖/劉若英臉書)

劉若英近期工作滿檔，除了緊鑼密鼓接拍廣告，就是忙於世界巡迴演唱會，未料出發到澳洲前二天，父親居然無預警病倒住進加護病房，稍早劉若英在臉書發文「父親今天動心臟手術」，目前正坐在手術房外等待。

劉若英臉書全文。(圖/劉若英臉書)

劉若英表示父親送進病房時，脈搏一度只剩32下，檢查後確定沒有大礙，才讓全家人都鬆了口氣，幸運撿回一條命的父親還大開玩笑，「我去了鬼門關門口，但是你們還沒來，我就沒有進去了」，但經醫師確診後決定今天動刀，進手術室前兒子更錄了視頻加油打氣，這讓父親對手術充滿信心，更允諾劉若英兩天後要去機場接她。

雖然晚上要飛往紐約工作，劉若英仍坐在等候區等待，並與父親約定好要在手術房外相見，對此粉絲也留言要劉若英別太擔心，因為手術一定會順利完成。

(中時電子報)