美炸彈之母發威 阿富汗IS近40死

一名阿富汗突擊隊員14日在美國「炸彈之母」攻擊地點亞珍（Achin）區附近守備。（圖/美聯社）

美國13日首度在戰鬥中動用有「炸彈之母」（Mother of All Bombs，MOAB）暱稱的最大型非核炸彈GBU-43/B，至少導致36名伊斯蘭國（IS）激進分子喪生。

據法新社與路透報導，阿富汗國防部周五發佈聲明指出，「大型空爆炸彈」（Massive Ordnance Air Blast）炸彈摧毀了IS設在隧道中的設施，3條地下隧道，還有武器及彈藥，並有36名IS成員死亡。

由於「炸彈之母」長達30英尺（約9米），轟炸機無法運載，因此在這次行動中，美國空軍特種部隊駕駛了MC-130多功能軍機，在阿富汗南加哈（Nangarhar）省亞珍（Achin）地區，投下這款重達21,600磅（約9,800公斤），威力相當於11噸黃色炸藥（TNT）的巨型炸彈。

一名住在距爆炸地點約2公里的當地居民告訴CNN，他聽到震耳欲聾的爆炸聲，還以為爆炸就發生在自家門前。

美國軍方說，IS被炸的亞珍區據點人煙稀少，據信僅有600－800名IS成員在當地活動。當地人告訴CNN，過去一年來，已有超過3,000戶家庭逃離這地區。

而阿富汗總統府說，他們採取了預防措施，因此官員強調，沒有任何平民傷亡。美國總統川普稍早說，這次任務「十分、十分成功」。

阿富汗駐美大使莫希布（Hamdullah Mohib）說，過去一周來，阿富汗戰事愈演愈烈，但由於IS在相關據點四處布置地雷，以致美國與阿富汗部隊無法推進。

同意美軍轟炸的阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）則在推特上寫道，這次轟炸「旨在支援阿富汗國家安全部隊（ANSF）與美軍…執行當地的掃蕩行動。」

(中時電子報)